Синоптики рассказали, какое лето ждёт россиян

На территорию европейской части России в этом году вернётся "нормальное лето" — без экстремальной жары и дождей. Об этом свидетельствует прогноз ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

В июне, июле и августе на большей части европейской России средняя температура воздуха будет на один-два градуса выше многолетних значений. Синоптик подчёркивает, что предстоящее лето должно напомнить россиянам, какая она — нормальная летняя погода.

— Средняя температура для Русской равнины — это плюс 20−25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21−26, 22−27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта. Всё, что выше плюс 27 градусов, — это уже стресс для организма, — пояснил Тишковец "Российской газете".

Он уточнил, что внутри этого температурного коридора будут отклонения и в сторону понижения, и в сторону повышения. Также в течение летних месяцев возможны ливни, грозы, град и даже ураганы, что вполне нормальная история для лета. Однако сильных затяжных дождей и экстремальной жары, как в прошлом году, не будет.

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