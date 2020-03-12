Выживаем без нефти. Можно ли ездить на электромобиле в городе?

Постоянное колебание цен на топливо заставляет всё больше жителей городов рассматривать для покупки электромобиль. Но так ли просто жить с машиной, которая заряжается, как обычный смартфон?

Вопрос цены

Нужно сразу условиться — электромобили премиум-сегмента мы не будем рассматривать к покупке в принципе, поскольку найти от 5 до 8 млн рублей на "электричку" — непростое мероприятие. Самый популярный в России электромобиль — это японский Nissan Leaf. Причём японский он в широком смысле этого слова, почти все машины этой модели продаются в России с правым рулём. Если "руль из бардачка" не смущает потенциального владельца, то стоит перейти к ценнику. Несмотря на то что первое поколение Leaf было выпущено в далёком 2010 году, большая часть автомобилей продаётся в Интернете за вменяемые деньги и с минимальным пробегом.

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Здесь важно понимать, что больших пробегов у электромобилей такого класса не может быть в принципе, но есть одно важное обстоятельство. Жизненный цикл высоковольтной батареи у Nissan Leaf — примерно пять лет при условии ежедневной эксплуатации и частой зарядки. С учётом того, что самые доступные автомобили на российском рынке — именно пятилетние Leaf, перед покупкой нужно быть готовым к тому, что батарею придётся поменять. Её стоимость под ключ — примерно 150 тыс. рублей. И ещё на пять лет можно забыть о любых проблемах. Запас хода на штатной батарее — примерно 160–170 километров в зависимости от количества включённых потребителей на борту. Зимой запас хода можно смело делить на два.

Ну и сама машина наконец. Цены на Nissan Leaf на вторичном рынке начинаются с 450 тыс. рублей за автомобиль 2011 и 2012 годов выпуска с пробегом до 50–70 тыс. километров. Европейские комплектации с левым рулём почти вдвое дороже — их стоимость начинается с 700 тыс., а верхняя граница цен на такие авто — чуть более 900 тыс. рублей. Таким образом, итоговый бюджет на покупку автомобиля для поездок по городу составляет 550–600 тыс. рублей (для праворульного электромобиля) и 1 млн 100 тыс. — для европейской леворульной версии.

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ОСАГО и каско для Nissan Leaf, как и электричество, стоят недорого. 3500 рублей за полис обязательного страхования, 4500 в год на полис каско. Итого — 8 тыс. рублей в год на страхование.

Зарядная станция возле подъезда

Несмотря на сложность эксплуатации электромобиля, заряжать его проще, чем казалось на первый взгляд. Первый способ оказался проще простого — обычный удлинитель, переброшенный через окно и подключённый прямо к автомобилю. Дёшево, но небезопасно, и делать именно так мы категорически не рекомендуем. На то есть две причины. Во-первых, от попадания влаги электрическую цепь может замкнуть, а это чревато возгоранием автомобиля и пожаром в квартире. Во-вторых, провод могут попросту украсть.

Подключать зарядную станцию на фасад дома с помощью электрика "дяди Васи" тоже не рекомендуем. Управляющая компания может расценить это как попытку украсть электричество, и в дело могут вступить сотрудники полиции. Самый простой путь — договориться с управляющей компанией. Для электромобиля в определённое место могут вывести специальный кабель с бытовым напряжением 220 вольт, которого хватит на зарядку автомобиля по ночному тарифу. Однако в том случае, если УК по каким-либо причинам отказывается проводить электричество в специальный щиток, есть другой вариант.

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На любой парковке есть опоры для электрических линий. Письма на имя главы района (городского округа, поселения) и в региональную энергетическую компанию с просьбой организовать вывод для подключения обычной "бытовой" розетки будет достаточно. Для того чтобы организовать зарядную станцию прямо на столбе, понадобятся: 1) разрешение + работа аварийной службы (примерно 5 тыс. рублей); 2) антивандальный погодостойкий ящик класса защиты IP54 (2,5 тыс. рублей); 3) блок предохранителей, электрический счётчик (примерно 3 тыс. рублей); 4) погодостойкий кабель для подключения и розетка типа Mennekes, которая отдаёт электричество только при подключении к автомобилю (5–7 тыс. рублей). Считать количество снятой от сети электроэнергии просто — обычный электрический счётчик зарегистрируют на ту же квартиру, в которой живёт собственник электромобиля. Квитанцию за зарядку машины будут присылать отдельно.

Средняя стоимость полной зарядки батареи такого автомобиля, как Nissan Leaf, по ночному тарифу (с 23 до семи часов) исходит из расчёта 2,13 руб. за 1 кВт/ч — примерно 65–70 рублей. Для сравнения: 50 литров бензина АИ-95 на заправке обойдутся примерно в 2,3–2,5 тыс. рублей. С учётом того, что одного бака среднему автомобилю с объёмом двигателя в 1,6–1,8 литра хватает на неделю, даже три зарядки электромобиля в течение семи дней обойдутся владельцу в семь с половиной раза дешевле, чем бензин.

Проблемы

Как и любые другие технологии, зарядные станции прямо во дворе дома не лишены недостатков. Главный из них — соседи или залётные автолюбители, которые не знают, что местом рядом со столбом и зарядной станцией пользуется кто-то из жильцов дома. На мирное решение таких вопросов лучше не рассчитывать — пока земля вокруг столба не в частной собственности, апеллировать к разуму соседей бесполезно. Можно лишь поставить табличку с надписью "Зарядная станция для электромобиля" в надежде на вменяемость других автомобилистов. Во-вторых, вандализм и обычную человеческую зависть никто не отменял. У некоторых владельцев бюджетных и не очень автомобилей блоки зарядных станций исчезали вместе с дорогим кабелем.

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Для того, чтобы избежать таких историй, лучше всего организовывать отдельное парковочное место. Проще всего это сделать на территории платной охраняемой стоянки, коих в Москве и других крупных городах полным-полно. Кстати, договариваться с администрацией таких стоянок будет проще, в их интересах получить стабильный доход за парковку. Помочь водителю наладить нормальную парковку — вопрос чисто технический.

Не гони электролошадей

В 2013 году Nissan Leaf (а именно эту машину как чистый электромобиль мы рассматриваем к покупке) получил более 100 новых конструктивных решений. В числе главных оказался новый высокоэффективный аккумулятор, который позволил довести запас хода до 200 километров. Он же получил и специальную систему, которая сокращает время зарядки до пяти часов вместо восьми от обычной "розетки" через более мощный кабель и систему регуляторов. Однако главная проблема электромобиля никуда не ушла — при ежедневном пробеговом цикле в 50 километров (15 до работы, 15 с работы, ещё 20 на другие нужды) автомобиль придётся заряжать три (в лучшем случае — два) раза в неделю, а в идеале делать это нужно каждый вечер.

Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав

Пока современные технологии (мы не говорим об автомобилях Tesla с запасом хода в 600 километров) очерчивают для Nissan Leaf исключительно городские границы. Выехать на этой машине за город будет проблематично — велик риск "обсохнуть" где-нибудь на трассе. Однако если за городом есть обычная розетка и электричество работает без сбоев, то можно поставить машину заряжаться и к утру машина будет готова к поездке. Однако рекомендации водителей, использующих Nissan Leaf для поездок по Москве и Подмосковью, таковы: 1) Использовать автомобиль для поездок не дальше чем 120 километров в одну сторону с условием обязательной зарядки. 2) Следить за количеством подключённых потребителей в салоне. Громкая музыка, кондиционер и печка зимой могут снизить запас хода почти на 50 процентов. 3) Своевременно обслуживать батарею в профильных сервисах. Из-за повышенного износа в условиях российской зимы (не такой, как в 2020 году, а нормальной) аккумулятор может выйти из строя раньше срока. В остальном для электромобиля не существует никаких ограничений.

Не нужно бояться сервиса

Большинство электромобилей в целях экономии проектируют на базе уже давно зарекомендовавших себя машин. Nissan Leaf — это не исключение. Первичный доступ в автомобиле можно получить только к элементам подвески. Leaf — это машина, которая создана на той же платформе, что и популярный у россиян Nissan Juke, поэтому проблем с поиском запчастей владельцы таких машин не ощущают. Сервисные компании отмечают, что с учётом унификации запчастей, а также низкой стоимости электроэнергии на 100 километров пробега Nissan Leaf заберёт из кармана владельца примерно 17–20 российских рублей. Директор автосервиса по обслуживанию электромобилей Вадим Черновой говорит, что отличия в расходах на бензиновые и электрические машины последние несколько лет измеряются десятками процентов.

Давайте сразу отнимем стоимость масла и его замены, фильтров и их замены, топливных элементов (материал + работа), тормозных дисков и колодок. Последнее — особенно интересная история. Из-за рекуперации износ этих элементов примерно втрое ниже, чем у обычных машин. Единственный чувствительный элемент в электромобиле — это подвеска и рулевое управление. За ними нужно следить, но никакой сильной головной боли они не доставляют Вадим Черновой Директор автосервиса по обслуживанию электромобилей

А теперь самое забавное. В заводской инструкции к Nissan Leaf сказано, что "на обследование" в сервис нужно заезжать не раньше чем через пять лет после начала эксплуатации. С учётом того, сколько денег нужно тратить на обслуживание бензиновых машин каждые 10–15 тыс. километров, закрадывается вопрос "А может, пора уже действительно пересаживаться на электричество?"