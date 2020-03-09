Германия, Италия и Греция выполнят наблюдательные полёты над Россией

Совместная миссия Италии, Германии и Греции в период с девятого по 13 марта выполнит наблюдательные полёты над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, полёты будут совершаться с подмосковного аэродрома Кубинка на румынском самолёте воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30.

— В ходе выполнения полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения, — уточнил Рыжков.

В свою очередь Россия в период по 18 марта посетит Норвегию для наблюдения за определёнными видами военной деятельности и получит информацию о военном учении "Холодный ответ — 2020". Также с девятого по 13 марта инспекторы из РФ выполнят наблюдательный полёт над территорией Венгрии с аэродрома открытого неба Папа на российском самолёте наблюдения Ан-30Б.

Ранее сообщалось, что группа инспекторов из США, Эстонии и Литвы проведёт наблюдательный полёт над территорией России и Белоруссии на шведском самолёте наблюдения Saab 340.