В Москве пять женщин не поделили микрофон в караоке и устроили драку

На северо-востоке Москвы сразу пять женщин не поделили очередь к микрофону в караоке-клубе. Инцидент произошёл восьмого марта в заведении под названием "Райский уголок", сообщает MK .

Пятеро москвичек во время празднования Международного дня женщин не смогли договориться о том, кто за кем будет исполнять песни. В результате началась словесная перепалка, переросшая в полноценную женскую драку, в ходе которой все пятеро получили травмы. Сообщается, что позже дамы обратились за медицинской помощью, а полиция уже начала проверку.