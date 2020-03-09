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В Москве пять женщин не поделили микрофон в караоке и устроили драку

Все пятеро в результате потасовки получили травмы и обратились за медицинской помощью.

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Фото © Pixabay

На северо-востоке Москвы сразу пять женщин не поделили очередь к микрофону в караоке-клубе. Инцидент произошёл восьмого марта в заведении под названием "Райский уголок", сообщает MK.

Пятеро москвичек во время празднования Международного дня женщин не смогли договориться о том, кто за кем будет исполнять песни. В результате началась словесная перепалка, переросшая в полноценную женскую драку, в ходе которой все пятеро получили травмы. Сообщается, что позже дамы обратились за медицинской помощью, а полиция уже начала проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Омске восьмого марта сразу две женщины набросились с ножами на своих мужей, в результате чего оба пострадавших оказались в больнице.

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