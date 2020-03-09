"Полный контейнер трупов". В якутском приюте разом убили около 100 животных

Видео © Instagram / Владимир Бурматов

Жители Якутска, общественники и местные зоозащитники сообщили об обнаружении более 100 трупов кошек и собак на территории пункта передержки животных (ППЖ). Отмечается, что там содержалось около 200 животных, но на данный момент их число не превышает 70. Большинство вольеров и клеток пустуют. Как оказалось, трупы зверей с перерезанными шеями складировали в контейнер на территории ППЖ.

В случившемся общественники обвинили местных чиновников. В частности, сотрудники пункта передержки сообщили активистам, что лишь выполняли приказ Департамента ветеринарии Якутии. Они пояснили, что у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство, ППЖ закрыли на карантин. Как позднее уточнили в департаменте, согласно законам, умерщвлению подлежали все заражённые, а также потенциально опасные животные.

Однако мэр Якутска Сардана Авксентьева уточнила, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не городской администрацией.

— Я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведённым действиям, а также поставила в известность прокурора Якутска, — написала она в "Инстаграме".

На произошедшее после обращения местных жителей отреагировал и председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов, заявив, что после увиденного хотелось прибегнуть только к ненормативной лексике.

— Это циничное нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса: тут и жестокое обращение с животными, и превышение должностных полномочий со стороны чиновников, которые принимали эти решения. Полиция уже работает на месте, мы готовим депутатские запросы, чтобы подкрепить их... Если раньше я хотел ознакомиться с условиями содержания животных и проблемами, которые возникают, то теперь и с "условиями", и с "проблемами" всё понятно: они на видео. И меня будет интересовать в первую очередь привлечение к ответственности виновных, устроивших этот ад, в том числе среди чиновников, — написал в "Инстаграме" депутат.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею дополнить конституцию пунктом о сохранении живого природного ресурса и об ответственном отношении к животным.