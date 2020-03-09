На премьер-министра Судана совершено покушение

В центре суданской столицы Хартум совершено покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Как сообщил телеканал Al Arabiya, неизвестные пытались подорвать автомобиль, где находился глава правительства. По предварительным данным, он не пострадал, хотя машины правительственного кортежа оказались повреждены осколками и взрывной волной.