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На премьер-министра Судана совершено покушение

На пути следования правительственного кортежа прогремел взрыв.

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Фото © Twitter / hash_sudan

В центре суданской столицы Хартум совершено покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Как сообщил телеканал Al Arabiya, неизвестные пытались подорвать автомобиль, где находился глава правительства. По предварительным данным, он не пострадал, хотя машины правительственного кортежа оказались повреждены осколками и взрывной волной.

Глава совета министров Судана Абдалла Хамдук здоров, — заявили в пресс-службе премьера.

Напомним, Абдалла Хамдук возглавил Правительство Судана в августе 2019 года вследствие военного переворота и свержения управлявшего страной на протяжении 30 лет президента Омара аль-Башира. Как сообщал Лайф, позднее свергнутый президент республики Омар аль-Башир был задержан и осуждён.

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