На премьер-министра Судана совершено покушение

В центре суданской столицы Хартум совершено покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Как сообщил телеканал Al Arabiya, неизвестные пытались подорвать автомобиль, где находился глава правительства. По предварительным данным, он не пострадал, хотя машины правительственного кортежа оказались повреждены осколками и взрывной волной.
— Глава совета министров Судана Абдалла Хамдук здоров, — заявили в пресс-службе премьера.
#حمدوك_بخير pic.twitter.com/ur1zZvQiWG— هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) March 9, 2020
Напомним, Абдалла Хамдук возглавил Правительство Судана в августе 2019 года вследствие военного переворота и свержения управлявшего страной на протяжении 30 лет президента Омара аль-Башира. Как сообщал Лайф, позднее свергнутый президент республики Омар аль-Башир был задержан и осуждён.