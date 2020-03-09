В Нарьян-Маре глава наркоконтроля найден мёртвым

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу найден мёртвым в собственной квартире в Нарьян-Маре в ночь на 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Архангельской области и НАО.
— Проводится проверка по факту обнаружения тела начальника отдела наркоконтроля УМВД России по НАО, — рассказали в ведомстве ТАСС.
По неподтверждённым данным, полковник полиции Евгений Солонович свёл счёты с жизнью.
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Алёна Темирчиева