Названы самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

Самым распространённым видом деятельности среди самозанятых россиян является перевозка пассажиров. Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), которые приводит RT, эту сферу указало 16,5% пользователей приложения "Мой налог".

В число наиболее популярных услуг также вошла сдача квартир в аренду (5,1%), строительство (4,8%), репетиторство (3,1%), маркетинг и реклама (2,9%). При этом средняя сумма чека самозанятых составляет 1050 рублей.

Также в ФНС России рассказали, что на февраль 2020 года в России насчитывается 465 тысяч зарегистрированных самозанятых.

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых