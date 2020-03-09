В России полиция подсчитала всех воров и воришек

Более 250 тысяч человек подозревались в совершении краж на территории России в прошлом году. Об этом сообщил пресс-центр МВД РФ. В целом было совершенно более 770 тысяч преступлений по статье "Кража".

— Сотрудниками полиции в 2019 году выявлено более 254 тысяч лиц, подозреваемых в совершении краж, — передаёт ТАСС сообщение ведомства.

Более 12 тысяч краж зарегистрировали в сфере пассажирских перевозок. Из них — более 1,5 тысячи случаев хищения грузов и около 400 краж цветных и редкоземельных металлов. Более 2,8 тысячи преступлений связано с кражей мобильных телефонов.

Отмечается, что почти каждая четвёртая кража в России происходит в жилых помещениях. В этом году таких краж выявили около 169 тысяч.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве из ресторана похитили коврик с логотипом "Макдоналдса".