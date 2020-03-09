Названы российские вузы с самым дорогим обучением

Программы двойных дипломов МГИМО и ВШЭ, менеджмент в МГУ и СПбГУ, а также обучение в Консерватории имени Чайковского оказались наиболее дорогими в России. Топ-10 университетов страны с самыми высокими ценами за год выглядит так.
- Программа двух дипломов МГИМО и Редингского университета в Англии (международные финансы и управление инвестициями) — 950 тысяч рублей.
- Программа двух дипломов ВШЭ и Лондонского университета (экономика и управление) — 880 тысяч рублей.
- Консерватория имени Чайковского — 574 тысячи рублей.
- МГУ (менеджмент) — 540 тысяч рублей.
- СПбГУ (международный менеджмент) — 506 тысяч рублей.
- МГМА (стоматология) — 450 тысяч рублей.
- Московский государственный медико-стоматологический университет (стоматология) — 450 тысяч рублей.
- РЭУ имени Плеханова (дизайн) — 446 тысяч рублей.
- Финансовый университет при Правительстве РФ (экономика) — 440 тысяч рублей.
- РУДН (стоматология) — 390 тысяч рублей.
Согласно исследованию ВШЭ, которое приводит "Российская газета", в сёлах о высшем образовании мечтают 56% выпускников, в городах с населением до 100 тысяч — 60%, а в Москве и Санкт-Петербурге — более 73%.
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Алёна Темирчиева