Названы российские вузы с самым дорогим обучением

Программы двойных дипломов МГИМО и ВШЭ, менеджмент в МГУ и СПбГУ, а также обучение в Консерватории имени Чайковского оказались наиболее дорогими в России. Топ-10 университетов страны с самыми высокими ценами за год выглядит так.