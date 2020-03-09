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Названы российские вузы с самым дорогим обучением

Исследование показало, что более 73% выпускников школ Москвы и Петербурга мечтали поступить в университет.

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Фото © VK / МГУ имени М.В. Ломоносова

Программы двойных дипломов МГИМО и ВШЭ, менеджмент в МГУ и СПбГУ, а также обучение в Консерватории имени Чайковского оказались наиболее дорогими в России. Топ-10 университетов страны с самыми высокими ценами за год выглядит так.

  1. Программа двух дипломов МГИМО и Редингского университета в Англии (международные финансы и управление инвестициями) — 950 тысяч рублей.
  2. Программа двух дипломов ВШЭ и Лондонского университета (экономика и управление) — 880 тысяч рублей.
  3. Консерватория имени Чайковского — 574 тысячи рублей.
  4. МГУ (менеджмент) — 540 тысяч рублей.
  5. СПбГУ (международный менеджмент) — 506 тысяч рублей.
  6. МГМА (стоматология) — 450 тысяч рублей.
  7. Московский государственный медико-стоматологический университет (стоматология) — 450 тысяч рублей.
  8. РЭУ имени Плеханова (дизайн) — 446 тысяч рублей.
  9. Финансовый университет при Правительстве РФ (экономика) — 440 тысяч рублей.
  10. РУДН (стоматология) — 390 тысяч рублей.

Согласно исследованию ВШЭ, которое приводит "Российская газета", в сёлах о высшем образовании мечтают 56% выпускников, в городах с населением до 100 тысяч — 60%, а в Москве и Санкт-Петербурге — более 73%.

Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 мирового предметного рейтинга QS

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