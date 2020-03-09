Мамаев забил первый гол после выхода из тюрьмы в огненном матче между "Ростовом" и ЦСКА

ЦСКА на выезде проиграл "Ростову" со счётом 2:3. Гол у армейцев забил Арнор Сигурдссон, а также автогол на счету у Максима Осипенко. У ростовчан отличились Роман Ерёменко, Ивелин Попов с пенальти и Павел Мамаев.

Для Мамаева это первый гол в чемпионате после возвращения из мест лишения свободы.

Интересно, что ЦСКА играл вдевятером. В первом тайме был удалён Ильзат Ахметов, а на 51-й минуте команда Виктора Гончаренко лишилась Вадима Карпова. Также в этой встрече не было реализовано два пенальти — Роман Ерёменко и Фёдор Чалов оказались неточными.

Тинькофф РПЛ. 21-й тур

"Ростов" — ЦСКА — 3:2