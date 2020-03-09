В Забайкалье полицейский избил учительницу за просьбу не лопать шарики

В Забайкальском крае сотрудник полиции избил учительницу, которая сделала ему замечание. Об этом заявил прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов. По его словам, 5 октября 2019 года группа учителей отмечала свой профессиональный праздник. Мероприятие проходило в одном из кафе села. В другом же кафе отмечали День уголовного розыска полицейские. Поскольку один из них был знаком с учителями, пьяные блюстители порядка отправились в заведение к педагогам.

— В то время, когда он (один из полицейских. — Прим. Лайфа) общался с педагогами, его знакомый начал лопать воздушные шарики. Одна из учительниц сделала ему замечание, он оставил шарики в покое, но, когда женщина пошла на танцпол, ударил её в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, — рассказал прокурор порталу "Чита.ру".

Он отметил, что коллеги не стали разнимать драку, отбивать женщину пришлось остальным учителям. Пострадавшая сначала не хотела писать заявление в полицию, требуя от обидчика извинений. Однако, когда поняла, что не получит их, всё же обратилась, куда следует, и дело было возбуждено. При этом отмечается, что прокурор взял дело под личный контроль, так как родственники полицейского якобы оказывают на учительницу давление. Также, по его словам, переубедить педагога пыталось руководство школы и даже районная администрация.

— Люди звонят потерпевшей, убеждают её, что полицейскому нужно сохранить работу в органах внутренних дел, но я лично не вижу смысла сохранять карьеру сотруднику, который бьёт граждан по таким малозначительным поводам, как замечание из-за шариков, — подчеркнул прокурор.

По его информации, коллеги полицейского дают ложные показания, выставляя нападавшего потерпевшим, а сам он выбрал такую линию защиты, согласно которой женщина якобы сама напала на него.

Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутске полицейские пытались разбудить уснувшего в такси парня электрошокером, но в результате убили его. Молодой человек скончался от сердечной недостаточности.