"Это же не церковь". Херсонским чиновникам в честь 8 Марта заказали танцы полуголых девушек

Чиновники Херсонской областной государственной администрации необычно отметили Международный женский день. Собравшихся в зале заседаний госслужащих и депутатов развлекала музыкальная группа "Степ", которая исполнила песню "Жареный кабанчик".

Сопровождал этот номер пикантный танец полуобнажённых девушек в ультракоротких юбках и эротичных чулках. Девушки лихо двигались в такт музыки, не стесняясь оголять некоторые части своего тела. Видимо, в этот день хотели порадовать не только дам, но и представителей сильного пола.

Присутствующие аплодисментами оценили оригинальный праздничный номер. Некоторые даже не смогли сдержать смех. Сам лидер группы "Степ" Андрей Череднюк написал на своей странице в "Фейсбуке" про выступление. "ОГА — это не церковь, или там не люди?" Это стало ответом на возмущение местных жителей. Херсонцы не скупились на оскорбления и мат, чтобы высказать возмущение по поводу морального облика местных чиновников.

Ранее Лайф рассказал, что в Омске 8 Марта сразу две женщины накинулись с ножами на мужей.