"Барыс" отправил "Металлург" в досрочный отпуск

Казахстанский "Барыс" в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина на домашнем льду со счётом 5:2 обыграл магнитогорский "Металлург" и вышел во второй раунд турнира.

По дублю в составе казахстанской команды оформили нападающие Антон Сагадеев и Павел Акользин. Одним точным попаданием отметился капитан "Барыса" Даррен Диц.

В команде Ильи Воробьёва по разу отличились форвард Николай Кулёмин с защитником Артёмом Минулиным.

Таким образом, "Барыс" выигрывает серию со счётом 4-1 и отправляется во второй раунд Кубка Гагарина ждать своего будущего соперника по четвертьфиналу. "Металлург" прекращает борьбу за трофей.

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

"Барыс" — "Металлург" Мг — 5:2 (3:1; 1:1; 1:0), счёт в серии — 4-1

"Авангард" — "Салават Юлаев" — 3:6 (1:1; 1:2; 1:3), счёт в серии — 2-3