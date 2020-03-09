Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию с сердечным приступом

Заслуженная артистка России Галина Киндинова попала в реанимацию с сердечным приступом. По данным 5-tv.ru, звезду советского кино экстренно госпитализировали в канун Международного женского дня.

Отмечается, что артистка МХТ имени Чехова всё ещё находится под наблюдением московских врачей. Информация о самочувствии Киндиновой уточняется.

Галина Киндинова получила известность благодаря ролям в советских фильмах "Сладкоголосая птица юности", "Приваловские миллионы" и "Нахлебник". В 1999 году она удостоена звания "Заслуженная артистка РФ".

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