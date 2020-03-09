Водитель машины из каршеринга уложил её в канаву вверх колёсами — видео

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Автомобиль каршеринга вылетел в кювет и перевернулся в районе торгового центра "Час пик" на 87-м километре внутренней стороны МКАД. Как сообщил Лайфу источник, внутри легковушки находились трое человек.

По словам очевидцев, водитель каршеринга резко затормозил и попал в колею, в результате авто подбросило и закинуло в кювет. Из лежащей вверх колёсами машины самостоятельно выбрались водитель и двое пассажиров. Им понадобилась медицинская помощь.

В центре Москвы водитель перевернул машину каршеринга