"Пошли вон из моей жизни!" Россиянка устроила погром в аптеке и ударила фармацевта

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В Иркутске женщина устроила погром в аптеке и даже ударила фармацевта за то, что та отказалась принимать обратно ранее купленные лекарства.

Видео с места происшествия сняла сама работница аптеки. На кадрах видно, как недовольная покупательница в истерике заходит в аптеку и, оскорбляя фармацевта, требует, чтобы та уволилась. До этого дама возжелала вернуть лекарства и получить за них деньги, но провизоры отказали ей на законном основании: купленные медикаменты возврату не подлежат.

— Пошли вон из моей жизни! Бесстыжие. Родственники не родственники, ведут себя так же. Друзья не друзья, вот такие же, — разозлилась женщина.

После эмоциональной речи она ударила работницу, а затем толкнула и разбила стеклянный прилавок. При этом истеричная дама заявила, что сама пострадала во всей этой истории.

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