На Украине 200-килограммовая деревянная скульптура насмерть придавила ребёнка

Видео © Instagram / its_zp

В Запорожье в одном из парков на ребёнка упала 200-килограммовая деревянная скульптура. Девочку в срочном порядке доставили в реанимацию, однако спасти её не удалось. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Отмечается, что скульптура не была закреплена должным образом, вследствие чего упала на десятилетнюю девочку, которая, вероятно, пыталась на неё залезть. На опубликованных кадрах видно, что ребёнок лежит на земле с пробитой головой, рядом кровь и сама деревянная конструкция. В комментарии к случившемуся директор парка Олег Комаренко заявил, что ребёнок гулял без присмотра родителей, а рядом с фигурой были установлены предупреждающие таблички.

— Проводится служебное расследование. Есть видео, как это произошло. Ребёнок находился без присмотра родителей, они прибежали позже, после несчастного случая. К тому же рядом были предупреждающие надписи о том, что залезать на фигуры нельзя, — сказал он.

Судя по комментариям, оставленным пользователями под видео, местные жители в случившемся обвиняют именно директора парка. Однако нашлись и те, кто указал на недостаточный контроль детей со стороны их родителей. Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Служебная халатность" и "Умышленное убийство".

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве погиб ребёнок, упав с высоты 15-го этажа.