В Москве появится своя Янтарная комната

В Москве в 75-ю годовщину Великой Победы появится трёхмерная экспозиция, посвящённая военным событиям. Её готовит команда творческой мастерской "Невский баталист". В числе прочего художники и скульпторы воссоздадут интерьеры Янтарной комнаты, которую в годы войны вывезли из Екатерининского дворца в Царском Селе, сообщает газета "Петербургский дневник".

— Мы обратились в музей и воссоздали по архивным фотографиям, слепкам архитектурного убранства Янтарную комнату. При помощи пластика и различных колеров воспроизвели Янтарную комнату, разграбленную фашистами. Там же будут багеты с мерцающими картинами, утраченными в ходе этого грабежа, — рассказал автор трёхмерных панорам Дмитрий Поштаренко.

Также авторы представят ещё две композиции. Одна из них посвящена первым дням Великой Отечественной войны в Брестской крепости и представляет собой реконструкцию интерьеров и помещений того времени.

Вторая экспозиция стоит отдельной темой и напоминает об уничтожении гитлеровцами российского культурного наследия. Она рассказывает о разграблении памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде. Скульпторы воссоздадут момент минирования Софийского собора, а также покажут сцены, как немцы делали сувениры из окладов вынесенных из храма икон.

Открыть выставку предполагают к 9 Мая, но работы над ней завершатся уже в апреле. Также у мастерской "Невский баталист" есть несколько масштабных проектов, например, реконструкция битвы на Курской дуге. Работу над ней планируют завершить в 2023 году.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин посетил новую трёхмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну", подготовленную творческой мастерской "Невский баталист".