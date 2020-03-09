"Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим". Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о Великой Отечественной войне, отметил, что если кто-то посмеет вновь напасть на Россию, то его ждёт та же участь, что и фашистскую Германию.

— И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет, — заявил президент в 10-й серии проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Глава государства, комментируя обвинения СССР в развязывании войны, напомнил, что нет ни одной совместной подписи Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера на каком-либо из документов. 10-я часть беседы с президентом выйдет во вторник и будет посвящена теме памяти о Великой Отечественной войне.

Напомним, что в России празднуется 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Владимир Путин рассказал, какой факт о войне поразил его больше всего.