США начали вывод войск из Афганистана

США начали выводить свои войска из Афганистана в рамках заключённых ранее договорённостей с радикальным движением "Талибан"*. Об этом заявил официальный представитель USFOR-A (сил США в Афганистане) Сонни Леггетт.

— Командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учётом конкретной обстановки до 8,6 тысячи в течение 135 дней, — сообщил полковник.

Он добавил, что американское командование продолжает оказывать поддержку силам обороны и безопасности Афганистана и проводить антитеррористические операции против террористической сети "Аль-Каида"* и группировки "ИГ в Хорасане"*.

Напомним, мирный договор между США и "Талибаном" был заключён в конце февраля. Согласно его условиям, террористы прекращают вести огонь в Афганистане, а Вашингтон сокращает объём военного присутствия до 8,6 тысячи человек, отказывается от вмешательства во внутренние дела и территориальную целостность Афганистана, а также оказывает помощь афганским силам безопасности.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.