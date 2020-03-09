Всё чудесатее. Мошенники придумали новую схему обмана под названием "Белый кролик"

Мошенники придумали новый способ обмана пользователей в соцсетях, получивший название "Белый кролик" – по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес". Он начинается с безобидных шагов, которые в итоге приводят к краже денег или персональных данных жертвы, сообщают "Известия" со ссылкой на компанию Group-IB.

Суть метода заключается в том, что злоумышленники от имени звёзд предлагают пройти опрос на брендированном сайте, например, банка или сотового оператора, при этом обещают вознаграждение. Мошенники собирают о пользователе информацию в открытых аккаунтах и создают практически целевое предложение. Когда человек "ведётся", ему отправляют сообщение о выигрыше и одноразовую ссылку на сайты без логотипа, а там уже просят либо перевести тестовый платёж, либо уточняют данные карты, в том числе CVV.

Такие операции особо опасны тем, что банки не могут на каждом этапе отследить подозрительную активность. Пока дело не доходит до финальной стадии, ничто не вызывает подозрений. По ссылке вычислить мошенников тоже не получится, второй раз она не сработает.

Наказать виновных также непросто, обманутый пользователь обычно добровольно переводит средства. К тому же, в правоохранительные органы потерпевшие практически не обращаются, поскольку украденные суммы обычно незначительны.

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют не переходить по сомнительным ссылкам и тем более не совершать тестовые платежи, а данные карточек оставлять только на известных и проверенных сайтах.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, как защититься от мошенников в соцсетях.