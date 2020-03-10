Мошенники поменяли гендиректора НКЦ на курьера и потратили украденные два миллиона на шампанское

В декабре 2019 года в ООО "Национальный космический центр" (НКЦ) произошла странная история.

Злоумышленники смогли фиктивно поменять генерального директора компании Андрея Антипова на курьера-регистратора Берика Мухтубаева и вывести со счёта организации два миллиона рублей через подложные документы, сообщают "Известия".

Мошенники смогли представить в нотариальную контору Москвы пакет документов с решением общего собрания учредителей центра. Как им удалось найти этот документ, неизвестно. Однако сотрудник конторы не усомнился в его подлинности и засвидетельствовал подпись Мухтубаева. Потом новый гендиректор обратился в налоговую инспекцию с желанием внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Официальное назначение Мухтубаева на должность состоялось 2 декабря.

После этого преступники совершили перевод со счёта Космического центра в размере двух миллионов рублей на счёт частной фирмы, а затем — оплатили крупную партию шампанского. "Отмыть" деньги мошенники хотели при продаже напитка.

Смена гендиректора была отменена в ЕГРЮЛ уже 6 декабря, а в отношении "неустановленных лиц" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Мухтубаев был объявлен в розыск.

При этом он дал комментарий по поводу случившегося, отметив, что ничего не знал о ситуации, а в Москве работает вахтовым методом. В декабре он нашёл объявление о должности курьера-регистратора и пришёл по нему к нотариусу для подписи доверенности.

— Тому, кто меня встретил, дал свой паспорт, ИНН, СНИЛС. Нотариус ничего у меня не спрашивал. Потом мне деньги отдали, 5 тысяч рублей, и всё, — отметил Мухтубаев.

Предоставить пакет документов в нотариальной конторе не смогли из-за исчезновения бумаг из архива.

В "Роскосмосе" сообщили, что Андрей Антипов исполняет свои обязанности по настоящее время.