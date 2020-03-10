Назад в будущее. Украинская телеведущая рассказала, как Тарас Шевченко боролся с советской властью

Украинская телеведущая в эфире "24 канала" заявила, что умерший в 1861 году поэт Тарас Шевченко активно противостоял советской власти.

Нелепую ошибку заметил глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко, опубликовавший ироничный пост на своей странице в "Фейсбуке".

– "24 канал" про Тараса Шевченко: "Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды был в ссылке". Забыли добавить о членстве поэта в Украинском Хельсинкском союзе и о том, что он стал жертвой сталинских репрессий, – пошутил политолог.

Шевченко действительно был участником Кирилло-Мефодиевского братства, состоявшего из молодых людей, интересовавшихся развитием славянских народностей, в частности украинской. Его члены были арестованы в 1847 году за создание политической организации, а сам Тарас Шевченко был отправлен рекрутом в Оренбургскую область, где служил в течение 10 лет. Умер он в 1861 году, за 56 лет до прихода большевиков к власти, поэтому никак не мог противостоять советской власти.

9 марта исполнилось 206 лет со дня рождения поэта. 10 марта – 159 лет со дня смерти.

Ранее неловкую ошибку допустил немецкий журнал, он приписал освобождение Освенцима США, правда, потом исправил оплошность и извинился перед читателями.