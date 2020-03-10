Ученый-футуролог оценил шесть сценариев уничтожения человечества

Футуролог шведского Института исследований будущего Карим Джебари оценил шесть самых популярных сценариев гибели человечества по просьбе финской телерадиокомпании Yle.

По его мнению, риск уничтожения от климатического кризиса невероятно мал. Для того, чтобы существовала подобная угроза температурный режим на Земле должен подняться до уровня Венеры – 462 градуса по Цельсию.

При этом, как отмечает учёный, никаких фактических оснований у подобных теорий нет.

Они несут в себе опасность лишь в последствиях. Так, изменения климата могут привести к росту войн или пандемий. Джебари назвал это серьёзной проблемой из-за уровня рисков.

Пандемии несут в себе угрозу, однако сейчас в мире есть средства для исследования и соблюдения гигиены и распространения болезней можно регулировать. Даже несмотря на эпидемию коронавируса, который проник в многие страны, а также эпидемии ВИЧ и СПИД, подобные болезни подвергаются контролю, а вот потенциальную угрозу могут нести кожные бактерии или клещи, если бы новый вирус расходился с помощью них.

– Мы не знаем, что случится в ситуации ядерной мировой войны, сможем ли мы контролировать процесс всё более масштабного использования ядерного оружия, – считает Джебари и добавляет, что всё может начаться с маленького ядерного взрыва и перетечь в использование всё более угрожающего оружия.

От этого климат на планете может уничтожить ядерный пепел, приносящий ядерную зиму. Она перекроет солнце, а холод может продолжаться до десяти лет, что катастрофически скажется на сельском хозяйстве.

Известным в поп-культуре сценарием является развитие искусственного интеллекта, который может дойти до того, что начнёт убивать людей.

– Представьте, что он запрограммирован на создание стали. Тогда он может сообразить, что в человеческой крови полно железа и переработать всех людей, создавая из нас стальные трубы, – отмечает учёный.

Однако всё это маловероятно. Нынешние технологии не позволяют ИИ развиваться до подобного уровня, а в будущем люди проанализируют риски и создадут систему, контролирующую искусственный интеллект.

Ещё одной опасностью футуролог видит астероиды. Ближние к нашей планете камни, способные уничтожить всю Землю, изучены и не представляют угрозы, однако всегда есть риск от астероидов поменьше. Тех, что способны разрушить целый город.

Более фантастическим сценарием является угроза от пришельцев. По словам Джебари, в переговорах с неземными формами жизни есть вероятность не понять друг друга, что может перерасти в конфликт.

В чём футуролог не увидел угрозы, так это в супервулканах, которых на планете насчитывается около 20 штук. Учёный отметил, что большую угрозу климату несём мы сами, нежели извержения таких вулканов, происходящие раз в 100 000 лет.