НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Заполярье водителя убил оторвавшийся во время эвакуации автомобиля трос

Это уже второй похожий случай за последние десять дней.

101
Post cover

Фото © Pixabay

Водитель из города Апатиты Мурманской области погиб во время эвакуации своего автомобиля.

Он остановил проезжающий мимо грузовой автомобиль. Транспортное средство, попавшее в сугроб, автовладелец попытался вытащить с помощью троса, который был закреплен к грузовику. Однако трос не выдержал нагрузки, лопнул и ударил мужчину, контролировавшего процесс, сообщает "Регион Online".

Водителя доставили в больницу, однако там он скончался от полученных травм.

Ранее Лайф сообщал о смертельном случае во время соревнований внедорожников, которые проходили в Подмосковье на Масленицу. Оторвавшаяся лебёдка попала в мужчину и его трехлетнюю дочь. Оба скончались на месте.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть