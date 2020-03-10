В Заполярье водителя убил оторвавшийся во время эвакуации автомобиля трос

Водитель из города Апатиты Мурманской области погиб во время эвакуации своего автомобиля.

Он остановил проезжающий мимо грузовой автомобиль. Транспортное средство, попавшее в сугроб, автовладелец попытался вытащить с помощью троса, который был закреплен к грузовику. Однако трос не выдержал нагрузки, лопнул и ударил мужчину, контролировавшего процесс, сообщает "Регион Online".

Водителя доставили в больницу, однако там он скончался от полученных травм.

Ранее Лайф сообщал о смертельном случае во время соревнований внедорожников, которые проходили в Подмосковье на Масленицу. Оторвавшаяся лебёдка попала в мужчину и его трехлетнюю дочь. Оба скончались на месте.