Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Принц Гарри и его супруга Меган Макрл в последний раз приняли участие в публичном мероприятии как члены королевской семьи, сообщил The Sun.

Они посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций. По информации источника, вместе с ними были королева Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и его жена Кейт, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе со своей подругой Керри Симондс. Отмечается, что в мероприятии также участвовали другие гости.

Напомним, в начале января Гарри и Меган сообщили о желании отказаться от титулов семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Покинуть семью окончательно они планируют 31 марта.

Пара лишится титулов "королевские высочества", а также вернёт 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных из средств британских налогоплательщиков на ремонт их особняка. Гарри и Меган планируют жить в разъездах между Великобританией и США.