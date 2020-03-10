Российские учёные запатентовали систему передачи энергии из космоса на Землю

Отмечается, что вариант энергоснабжения из космоса позволит наладить поставки электричества даже в самые отдалённые районы, такие как Антарктида, к тому же, этот способ производства куда более экологичный, чем использование угловодородного топлива.

Солнечную электростанцию планируется развернуть на высоте от 300 до 1000 километров, она будет при помощи микроволн передавать на накопитель энергию каждый раз, когда будет пролетать над ним. Ранее подобный проект придумал и запатентовал в 1971 году американский учёный. Он предлагал разместить установку на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров, однако в этом случае пункт приёма будет на экваторе, а отечественный проект позволяет установить его и в других районах Земли.