Российский мультфильм "Маша и Медведь" впервые покажут в Китае

Центральное телевидение Китая (CCTV) впервые покажет российский мультфильм "Маша и Медведь".

Трансляция анимационного сериала начнётся с 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, правообладателя мультсериала.

Отмечается, что китайским зрителям покажут первый и второй сезоны мультфильма.

— Он будет представлен на детском направлении телекомпании CCTV — телеканале CCTV-14, — говорится в сообщении.

Ранее мультфильм появился в популярном в Китае медиаприложении Xigua Video. На данный момент "Маша и Медведь", в 2019 году завоевавший титул самого популярного мультсериала на YouTube, переведён на 39 языков, его трансляции идут более чем в 150 странах.

А в феврале Маша и Медведь стали участниками карнавала в Бразилии.