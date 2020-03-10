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Маск признался, что боится не дожить до отправки корабля SpaceX на Марс

Он напомнил, что землянам потребовалось 18 лет для того, чтобы обеспечить отправку первых людей на орбиту.

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Фото © EPA

Предприниматель Илон Маск заявил, что не уверен в том, что его компания SpaceX успеет запустить корабль на Марс до его смерти. Об этом он заявил во время конференции в Вашингтоне.

Если мы не повысим темпы достижения прогресса, я точно умру до того, как мы отправимся на Марс, — цитирует изобретателя Bloomberg.

Маск напомнил, что для того, чтобы обеспечить отправку первых людей на орбиту, землянам потребовалось 18 лет.

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX заявил, что к 2050 году планирует основать миллионную колонию на Марсе.

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