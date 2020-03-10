Путин назвал чушью слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освободили его соотечественники — чушь, спровоцированная текущей обстановкой на международной арене. Такое мнение высказал его российский коллега Владимир Путин.

— Мы же понимаем, что это чушь... Всё это — конъюнктура сегодняшнего дня, — объяснил глава государства.

Обсуждая подобные заявления в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", он назвал такие попытки искажения истории "плевком в лицо" тем, кто воевал с нацизмом.

Глава государства также выразил уверенность в том, что украинцы не критикуют эти высказывания из-за того, что боятся преследований, а сам Зеленский позволяет себе такие слова, поскольку "пытается быть благообразным для действующего руководства Польши". Путин добавил, что спокойно относится к тому, что власти этой страны не пригласили его на мероприятия в память об освобождении Освенцима.

Ранее сообщалось, что украинский лидер обвинил СССР в разжигании Второй мировой войны. Также глава Незалежной заявил, что концлагерь Освенцим был освобождён 100-й Львовской дивизией 1-го Украинского фронта. В Кремле подчеркнули, что такие заявления являются неприемлемыми, ошибочными и оскорбительными с точки зрения памяти наших дедов.