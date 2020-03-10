В Хабаровске сотрудница банка дала отпор грабителю с ножом

Житель Хабаровска пришёл с ножом в одно из местных отделений банка и попытался его ограбить, однако получил отпор от сотрудницы финансово-кредитной организации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального УМВД РФ.

Инцидент произошёл утром во вторник, 10 марта, в банке на улице Краснореченской. Неизвестный мужчина зашёл в отделение и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Сотрудница банка отказалась выполнять требования злоумышленника и дала налётчику отпор. В итоге грабителю пришлось скрыться без денег.

В результате пострадала работница финансовой организации. Она получила ножевое ранение. Ей в срочном порядке была оказана первая медицинская помощь. Также на место инцидента вызвана бригада скорой помощи. По словам врачей, травма не опасна для жизни.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, принимаются меры для установления личности грабителя.