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Семья из России разбилась в смертельном ДТП в Гватемале

Второго участника аварии задержали для выяснения обстоятельств произошедшего.

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Фото © Twitter / Bomberos Voluntarios

Двое россиян и их пятилетний ребёнок погибли в результате ДТП на северо-востоке Гватемалы. Об этом сообщает издание El Periodico.

Автомобиль супружеской пары столкнулся с грузовиком при сложных погодных условиях. Второго участника аварии задержали для выяснения обстоятельств произошедшего. На кадрах с места ДТП видно, что основной удар пришёлся на переднюю часть авто.

По данным издания, отец трагически погибшего семейства работал в Гватемале на протяжении семи последних лет.

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