Семья из России разбилась в смертельном ДТП в Гватемале

Двое россиян и их пятилетний ребёнок погибли в результате ДТП на северо-востоке Гватемалы. Об этом сообщает издание El Periodico.

En el kilómetro 249 de la ruta que conduce a Puerto Barrios Izabal colisiono un cabezal y una camioneta agrícola @BVoluntariosGT localizan a un niño un hombre y una mujer con politraumatismo quienes fallecieron en el lugar solicitando al Ministerio Público pic.twitter.com/UjpA9vUU8D — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) March 9, 2020

Автомобиль супружеской пары столкнулся с грузовиком при сложных погодных условиях. Второго участника аварии задержали для выяснения обстоятельств произошедшего. На кадрах с места ДТП видно, что основной удар пришёлся на переднюю часть авто.

По данным издания, отец трагически погибшего семейства работал в Гватемале на протяжении семи последних лет.