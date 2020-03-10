Никогда — слышите! — никогда не сводите глаз со своих собак на прогулке: фото до и после грязевых ванн

В соцсетях владельцы хвостатых предупреждают: пёселей лучше не спускать с поводка рядом с лужами, если потом не хотите их долго и упорно отмывать. В "Фейсбуке" и на "Реддите" даже есть специальные группы, в которых собачники делятся кадрами своих чумазых питомцев. В подборке ниже — 15 самых смешных из них.
"До и после грязевой ванны"
Фото © Facebook / Sandra Katiela
"Сегодня я узнал, каково это — играться в грязи. Лучший. День. В ЖИЗНИ!"
Фото © Instagram / harveythegoldenirish
"Вот откуда появляются лабрадоры шоколадного окраса"
Кадр из видео © YouTube / At Work? We Walk!
"Как выглядят наши питомцы каждый раз, когда они играют слишком много"
Фото © Instagram / viennasamoyedspack
"Что, мамуль? Грязь? Где? Ничего не вижу!"
Фото © Instagram / the.white.shadows
"Кто-нибудь знает, как отмыть ванну? Поинтересуйтесь у знакомых, пожалуйста"
Фото © Instagram / cooper_spoodle_doo
"Редкая порода собак — грязь-терьер"
Фото © Reddit / Sushisando
"Счастливый бегемотик по кличке Ральф"
Фото © Instagram / eleni_ralph_sylvie
"Сначала я засунул голову в грязь. Мама была в ужасе, но потом начала смеяться. По дороге домой никто не хотел меня гладить:("
"Кто-то отыскал единственную грязевую лужу во всём огромном парке для собак"
Фото © Reddit / ponder233823
"Только посмотрите на эти ноги!"
Фото © Instagram / koitheborzoi
"Нашли её играющей на заднем дворе, но было уже поздно"
Фото © Reddit / poorkidz
"Трудно поверить, но на этих фотографиях одна и та же собака"
Фото © facebook / Laura Rennie
"Играющая в реке собака автоматически превращается в супермодель"
Фото © Twitter / netgeekAnimal
"Как я и думал, теперь я супергрязный, но зато здорово провёл время"