Никогда — слышите! — никогда не сводите глаз со своих собак на прогулке: фото до и после грязевых ванн

В соцсетях владельцы хвостатых предупреждают: пёселей лучше не спускать с поводка рядом с лужами, если потом не хотите их долго и упорно отмывать. В "Фейсбуке" и на "Реддите" даже есть специальные группы, в которых собачники делятся кадрами своих чумазых питомцев. В подборке ниже — 15 самых смешных из них.

"До и после грязевой ванны"

Фото © Facebook / Sandra Katiela

"Сегодня я узнал, каково это — играться в грязи. Лучший. День. В ЖИЗНИ!"

Фото © Instagram / harveythegoldenirish

"Вот откуда появляются лабрадоры шоколадного окраса"

Кадр из видео © YouTube / At Work? We Walk!

"Как выглядят наши питомцы каждый раз, когда они играют слишком много"

Фото © Instagram / viennasamoyedspack

"Что, мамуль? Грязь? Где? Ничего не вижу!"

Фото © Instagram / the.white.shadows

"Кто-нибудь знает, как отмыть ванну? Поинтересуйтесь у знакомых, пожалуйста"

Фото © Instagram / cooper_spoodle_doo

"Редкая порода собак — грязь-терьер"

Фото © Reddit / Sushisando

"Счастливый бегемотик по кличке Ральф"

Фото © Instagram / eleni_ralph_sylvie

"Сначала я засунул голову в грязь. Мама была в ужасе, но потом начала смеяться. По дороге домой никто не хотел меня гладить:("

Фото © Facebook / Laura Rennie

"Кто-то отыскал единственную грязевую лужу во всём огромном парке для собак"

Фото © Reddit / ponder233823

"Только посмотрите на эти ноги!"

Фото © Instagram / koitheborzoi

"Нашли её играющей на заднем дворе, но было уже поздно"

Фото © Reddit / poorkidz

"Трудно поверить, но на этих фотографиях одна и та же собака"

Фото © facebook / Laura Rennie

"Играющая в реке собака автоматически превращается в супермодель"

Фото © Twitter / netgeekAnimal

"Как я и думал, теперь я супергрязный, но зато здорово провёл время"

Фото © Facebook / Laura Rennie