Экс-замглавы ФСИН Коршунова признали виновным в растрате 155 млн рублей

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Суд признал экс-замглавы ФСИН виновным по делу о растрате 155 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку автомобильного топлива и сахара для учреждений ведомства. Лайф публикует видео из зала суда.

Перед заседанием Коршунов заявил корреспонденту Лайфа, что вину по-прежнему не признаёт. Он отметил, что у следствия нет доказательств. По его словам, в колонии он содержится в нормальных условиях, живёт в камере с соседом.

Известно, что на скамье подсудимых вместе с ним оказались бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

По данным следствия, в преступный сговор экс-замглавы ведомства вступил в январе 2016 года. Тогда он в электронной форме заключил госконтракт, в рамках которого надеялся провести закупки по завышенной стоимости. В тот же год Алексеева и Коршунов, знавшие о наличии договорённостей, попытались воспрепятствовать проведению аукциона, пользуясь служебным положением. Позже Коршунов согласовал заказ на поставки по цене, превышающей рыночную в несколько раз.

Напомним, в настоящий момент экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов находится под арестом и является подозреваемым по целому ряду других дел. Ранее сообщалось, что в июле 2019 года Гагаринский суд Москвы приговорил Коршунова к семи годам колонии за хищение 263 миллионов при закупке обуви для сотрудников тюремного ведомства.