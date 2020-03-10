В Петербурге студент показал друзьям оружие отца и проиграл в русскую рулетку

Студент Санкт-Петербургского политехнического университета погиб в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 9 марта, в Выборгском районе города. Один из студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого находился на студенческой вечеринке в квартире на улице Есенина.

По словам друзей, он решил похвастаться отцовским оружием, поэтому вскрыл сейф с кодовым замком и достал оттуда травматический пистолет Grand Power.

Объявив всем присутствующим, что оружие не заряжено, он приставил дуло к голове и в шутку нажал на курок.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 19-летнего молодого человека без признаков жизни. Также они установили, что оружие принадлежит отцу погибшего. Впрочем, мужчина уже давно не живёт в России и лицензию на пистолет не продлевал. О наличии и хранении Grand Power правоохранителям не было известно.