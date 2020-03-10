Стало известно, в течение какого периода проявляются первые симптомы коронавируса

Вирус, который получил название СoViD-2019, продолжает захватывать всё новые территории. В России количество заражённых достигло 20 человек. По словам главы ВОЗ, есть вероятность перерастания эпидемии коронавируса в пандемию. Тем временем учёные активно изучают "мирового врага".

Согласно новому исследованию, проведенному американскими специалистами из Университета Джона Хопкинса, средняя продолжительность инкубационного периода составляет чуть более пяти дней (5,1 дня). Ученые пришли к такому выводу, проанализировав 181 случай заболевания, пишет Annals of Internal Medicine . За это период у заразившегося могут проявиться три симптома: кашель и/или боль в горле, высокая температура и затруднённое дыхание, сообщает The Sun .

При этом за 11,5 дня болезнь проявляется уже у 97,5% человек. А у 2,5% первые симптомы можно обнаружить в течение 2,2 дня после заражения. Однако не у всех носителей вируса выявлялись признаки заболевания. Но, несмотря на это, они могли передавать его другим.