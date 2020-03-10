Рыбак из Мурманска выловил монстра с человеческими губами, и это "лицо" оказалось знакомым многим

Промышленный рыбак Роман Федорцов регулярно делится со своими подписчиками в соцсетях кадрами пойманных им чудовищ. Обычно мужчина прекрасно знает, что именно он выловил. Но недавно даже огромный опыт моряка ему не помог — в его сети попала рыба с человеческими губами и зубами. За помощью мужчина пошёл в Twitter.

Хочу узнать, что это за вид РЫБЫ. Репостните или назовите. Спасибо rfedortsov

Фото © Twitter / rfedortsov

В комментариях подписчики пошутили, что чудище не отличить от некоторых звёзд, не брезгующих пластическими операциями. Другие же отметили схожесть находки с персонажем советского мультфильма "В синем море, в белой пене" — своеобразной русалки с рыбьей головой.

Маша Распутина luchinaleks

Мик Джаггер matty_yay

Фото © Twitter / roverrr57

Но шутками комментарии не ограничились. Знатоки подводного мира сразу рассказали Федорцову, что за существо он поймал. Оказалось, рыба относится к семейству спинороговых. Английское название вида Triggerfish (рыба-триггер) буквально переводится как "рыба с защёлкой". Она получила его благодаря устройству спинного плавника, который при опасности раскрывается и намертво фиксируются, не давая хищнику возможности безболезненно атаковать.

Это рыба-триггер. Не уверен, какой вид, но точно рыба-триггер kevinsiddiqali

Думаю, это разновидность рыбы-триггера hi_facethe_sun

Фото © Twitter / hi_facethe_sun

Конечно, пока некоторые гадали, к какому виду принадлежит рыба, другие просто ужасались её необычному рту. Признаться, подобное не ожидаешь увидеть не то что в мультиках, даже в страшных снах такое не приснится.

Не, ну реально как-то не по себе от её рта и зубов! PrelestZlaya