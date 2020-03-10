Учёные выяснили, когда появляются первые симптомы коронавируса

Двухнедельный карантин, установленный для людей с подозрением на коронавирус, является адекватной мерой сдерживания эпидемии, заявили учёные из Университета Джонса Хопкинса (США). Они опубликовали свою научную работу по этой теме на Annals of Internal Medicine. Сообщается, что исследователи проанализировали 181 случай заражения CoVid-2019 за пределами китайской провинции Хубэй. Напомним, этот регион стал эпицентром распространения болезни. Отмечается, что опасный вирус у всех этих пациентов выявили до 24 февраля 2020 года.

Выяснилось, что у 97,5% больных первые симптомы коронавируса проявились через 11,5 дня после предполагаемого момента заражения. У 2,5% признаки заболевания возникли уже через два дня. В среднем для CoVid-2019 инкубационный период (время между заражением и началом недомогания) оценили в 5,1 дня.

В то же время эпидемиологи признали, что такая вынужденная изоляция не может дать полной гарантии: по их подсчётам, из каждых 10 тысяч запертых у себя дома людей примерно сотня заболеет уже после "освобождения". Они напомнили, что ранее были зафиксированы случаи, когда инкубационный период коронавируса длился 19 и даже 24 дня. Кроме того, выявлено заражение CoVid-2019 от людей внешне совершенно здоровых (на момент контакта). Это значит, что отсутствие симптомов ещё не говорит о том, что человек не является переносчиком инфекции.