Умер президент химфака МГУ Валерий Лунин

Академик РАН Валерий Лунин, который возглавлял химфак МГУ 25 лет и впоследствии стал его первым президентом, скончался в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба учебного заведения.

— МГУ имени Ломоносова с прискорбием сообщает, что 9 марта на 81-м году ушёл из жизни академик РАН Валерий Васильевич Лунин — выдающийся учёный, педагог и организатор науки, человек, возглавлявший химический факультет 25 лет и впоследствии ставший его первым президентом, — поясняется в сообщении.

В 1957 году Лунин поступил на первый курс химического факультета МГУ, а затем прошёл путь от инженера до профессора, заведующего кафедрой, декана и президента.

Лунин был всемирно признанным специалистом в области химии поверхности, гетерогенного катализа, основателем научных школ, которые насчитывают сотни учеников и последователей. До последних дней он возглавлял кафедру физической химии.

Благодаря Лунину сохранилась система олимпиад по химии. Он также разрабатывал стандарты химического образования, поддерживал талантливую молодёжь.

Коллектив МГУ выразил глубочайшие соболезнования родным и близким учёного, а также его коллегам и ученикам.