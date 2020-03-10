В России стали реже усыновлять детей

За 2019 год россияне усыновили более 11,9 тысячи детей, что почти на десять процентов меньше, чем в прошлом году. В 2018-м семей, которые подарили новый дом сиротам, было около 13 тысяч. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Министерства юстиции.

Больше всего актов об усыновлении было зарегистрировано в прошлом году в Московской области (705) и Москве (690), а также в Краснодарском крае (439). Также немало детей попало в приёмные семьи в Санкт-Петербурге (407) и Свердловской области (390).

А вот антилидерами рейтинга оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа. Там в 2019 году усыновили трёх и девятерых детей соответственно. Кроме того, меньше двадцати сирот попали в приёмные семьи в Ингушетии, Магаданской области и на Алтае.

Ранее Лайф сообщал, что Министерство просвещения заявило о сокращении в два раза количества сирот, воспитывающихся в детских домах, за период с 2014 по 2019 год.