В учреждении для престарелых на Ямале обнаружили просроченные препараты

Во время проверки домов-интернатов для престарелых сотрудники прокуратуры обнаружили просроченные препараты в кабинете центра соцобслуживания "Милосердие" в Красноселькупском районе ЯНАО. Об этом сообщает портал Ura.ru.

В ведомстве отметили, что лекарствами вполне могли пользоваться, так как они не были вовремя утилизированы. Представители центра же заверили, что никого просроченными медикаментами не лечили.

— В настоящее время лекарства утилизированы. Это не было сделано сразу по халатности ответственного сотрудника, — рассказала директор "Милосердия" Ирина Бережная.

По её словам, в отношении виновного уже подготовили приказ о дисциплинарном взыскании. Окончательное решение будет принято во время заседания комиссии в присутствии прокурора.

Отмечается, что аналогичные проверки сотрудники надзорного ведомства провели в Харпе и Тазовском районе, где находятся дома-интернаты для престарелых.