Пользователь Reddit на графиках показал, как после расставания вместе с человеком страдает и его организм

Парень под ником PlasticBarista поделился графиками, которые наглядно показывают, как тяжёлое расставание повлияло на его физическое состояние. Последний год с помощью смарт-часов и кольца он собирал данные по семи параметрам, таким как частота сердечных сокращений, качество сна и так далее. Теперь сухие цифры в графиках доказывают, что эмоции могут подпортить здоровье любому.

Влияние неудачного расставания на сон и здоровье в целом PlasticBarista

Фото © Reddit / PlasticBarista

Декабрь стал переломным для здоровья автора поста. На первом графике видно, что его частота сердечных сокращений в состоянии покоя резко поднялась, а вот вариабельность сердечного ритма (второй), наоборот, упала ниже нормы. Частота дыхания, показанная на третьем графике, также стала выше нормы. И если данные работы сердца могут показаться кому-то чем-то непонятным и абстрактным, то показатели сна молодого человека говорят сами за себя.

Фото © Reddit / PlasticBarista

Время, проведённое в кровати (первый график), с декабря заметно увеличилось. Но, к сожалению, это совсем не значит, что парень начал высыпаться. Напротив, согласно второму графику, теперь парень засыпает дольше — время засыпания также резко увеличилось.

Фото © Reddit / PlasticBarista

Глубина сна парня (первый график) с декабря резко снизилась. Соответственно, то же самое произошло и с эффективностью сна — это явно видно на втором графике. Но, несмотря на то что графики сна показали совсем нерадужную картину, надежда "на светлое будущее" есть! Спустя три месяца после расставания показатели начали постепенно ползти к норме. Комментаторы тоже это заметили.

Потрясающе. Вижу, в этом месяце дела обстоят лучше... Надеюсь, тебя ждёт потрясающий год :) TheTroubledWind

Пользователь ответил, что он и правда идёт на поправку. "Надеюсь, эта тенденция распространяется на всех в подобных ситуациях :)" (написал PlasticBarista). Другие реддиторы отметили, что эмоции напрямую влияют на физическое состояние человека, поэтому игнорировать это нельзя.

ЭТО просто круто. В смысле реально круто! <...> Интересно наблюдать, разрыв — это не просто эмоциональная боль. Думаю, потеря сна, учащённое сердцебиение и другие аномалии прекрасно объясняют, почему плохой разрыв может убить вас. Это буквально выбивает ваше тело из строя OutrageousCamel_