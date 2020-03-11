Салат — просто космос. Учёные провели анализ собранного на МКС урожая

"Космический" салат такой же питательный, как и выращенный на Земле, заявили специалисты NASA. Об этом пишет Frontiers in Plant Science. Сообщается, что в Космическом центре имени Кеннеди максимально точно воспроизвели сельскохозяйственный эксперимент, проведённый на борту Международной космической станции.

Напомним, в 2014–2016 годах на орбите в рамках проекта Veggie выращивали красный салат сорта "ромэн", за рубежом его называют Outrageous, это родственник пекинской капусты. Семена этого растения поместили в герметичные контейнеры с почвой, установленные под светодиодными лампами. Космонавты и астронавты поливали их особым способом — впрыскивали воду с помощью специальной трубки. В итоге выросли эффектные, пышные и, по словам членов экипажа МКС, вкусные листья.

Тогда астронавты перед едой протирали салат дезинфицирующими салфетками, поскольку у учёных были некоторые опасения по поводу возможного развития болезнетворной микрофлоры в условиях низкой гравитации. Часть листьев заморозили и отправили на Землю для исследования. Их сравнили с растущим на земных грядках "ромэном", а для полноты картины вырастили точно такой же в условиях, максимально похожих на космические.

В итоге микробиологический анализ показал, что салат с орбиты не переносит опасных бактерий вроде кишечной палочки. Кроме того, некоторые растения из космоса оказались даже чуть богаче калием, натрием, фосфором и другими веществами, чем земные. В NASA подчеркнули, что эти результаты дают надежду на успешное ведение сельского хозяйства в космосе и "свои" овощи очень пригодятся участникам будущих длительных экспедиций, например на Луну в рамках программы "Артемида III". Этот полёт, по планам, продлится 30 дней. Стоит отметить, что этого времени вполне достаточно для урожая салата Outrageous. Его выбрали для космического эксперимента именно из-за сравнительной лёгкости выращивания. В ближайшее время специалисты собираются посадить на МКС помидоры и перец.