Деми Роуз проявила свой дикий нрав, снявшись в прозрачном боди на грани приличия

"Британская Ким Кардашьян" известна своей любовью к крошечным бикини не по размеру. Однако на этот раз модель решила для съёмок надеть боди, но даже это не сделало образ менее откровенным.

Фото © Instagram / demirose

Очередной серией пикантных снимков Роуз поделилась в "Инстаграме". На них брюнетка предстала на фоне бушующей зелени в Майами, США. Девушка позировала в прозрачном боди с "хищным" леопардовым принтом. Но не только расцветка наряда привлекала взгляд, но и его дизайн. Модели удалось продемонстрировать талию и бёдра, прикрывшись лишь тонкой полоской ткани. Чтобы окончательно смутить фанатов, Деми ещё и приняла типичную инста-позу, подняв одну руку к голове.

Фото © Instagram / demirose

Меньше чем за сутки девушке удалось получить около 700 тыс. лайков. А в комментариях восхищённые её формами поклонники не уставали делать Роуз комплименты. Но некоторые поинтересовались у брюнетки, как к таким откровенным снимкам относится её парень.

Ангел на земле elainethi

Теперь это моё любимое фото demirose

Фото © Instagram / demirose

Интересно, как к этому относится твой парень? patricksaah0

Однако девушке, скорее всего, не приходится краснеть перед возлюбленным. Осенью 2019-го она рассталась с диджеем Крисом Мартинесом, с которым встречалась два года, пишет Mirror. А о новых отношениях британка ещё не заявляла.