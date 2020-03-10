"Дядя Магомед подстрахует". Оздоев помог мальчику завязать шнурки перед матчем, видео с этим покорило Сеть

Игрок петербургского "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев перед выходом на игру помог мальчику завязать шнурки. Видео с этим опубликовали в твиттере нашей национальной команды.
— Развязались шнурки? Дядя Магомед подстрахует, — отметили в соцсети сборной России.
Развязались шнурки? Дядя Магомед подстрахует 😊— Сборная России (@TeamRussia) March 10, 2020
⠀#НашиПарни pic.twitter.com/a8cruSbgtx
Сам матч 21-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Уфой" завершился со счётом 0:0.
Кира Громова