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"Дядя Магомед подстрахует". Оздоев помог мальчику завязать шнурки перед матчем, видео с этим покорило Сеть

Милое видео появилось в Сети после матча "Зенита" и "Уфы".

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Игрок петербургского "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев перед выходом на игру помог мальчику завязать шнурки. Видео с этим опубликовали в твиттере нашей национальной команды.

Развязались шнурки? Дядя Магомед подстрахует, — отметили в соцсети сборной России.

Сам матч 21-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Уфой" завершился со счётом 0:0.

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