"Чёрный понедельник" разорил десять богатейших людей мира почти на $38 млрд

Состояние десяти самых состоятельных людей мира после обвала фондовых рынков сократилось почти на 38 миллиардов долларов. Потери богачей оценил Forbes.

Сильнее всех "чёрный понедельник" ударил по карману владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно. За день он стал беднее на шесть миллиардов долларов. Сейчас его сбережения оценивают в 92,6 миллиарда долларов.

Основатель и глава Amazon Джефф Безос недосчитался 5,6 миллиарда долларов. Акции возглавляемой им компании к концу торгов подешевели более чем на пять процентов, и это при том факте, что за последнюю неделю состояние Безоса уменьшилось ещё на 14,1 миллиарда долларов.

Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт после падения акций его компании Berkshire Hathaway потерял 5,4 миллиарда долларов. Мексиканский телемагнат Карлос Слим после "чёрного понедельника" недосчитался пяти миллиардов долларов. Пятёрку "неудачников" замкнул глава "Фейсбука" Марк Цукерберг, оставшийся без 4,2 миллиарда долларов.

Также убытки понёс основатель и бенефициар холдинга Inditex Амансио Ортега. Его капитал уменьшился на четыре миллиарда долларов всего за день. Основатель Microsoft Билл Гейтс обеднел на 3,8 миллиарда долларов, сооснователь Google Ларри Пейдж — на 3,3 миллиарда долларов, а бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон — на 1,8 миллиарда долларов.

Тёмной лошадкой на фоне остальных остался Майкл Блумберг. Так как основная часть его капитала сосредоточена в частной компании, не продающей акции на рынке, его потери эксперты подсчитать не смогли.

Лайф писал, что в январе 2020 года Бернар Арно сместил главу и основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса с первой строчки рейтинга самых богатых людей мира Forbes.