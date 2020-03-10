Российский фигурист вышел на лёд в платье и красном парике

Самая неординарная танцевальная пара страны продолжает шокировать поклонников фигурного катания даже после завершения карьеры. На шоу "Горячий лёд" Елизаветы Туктамышевой Бетина Попова и Сергей Мозгов представили необычный номер под композицию из фильма "Кто подставил кролика Роджера". Фишка была в том, что детективом стала Бетина, а роль роковой красотки Джессики Рэббит примерил на себя Сергей. Для этого фигурист облачился в красное платье и надел парик такого же цвета.