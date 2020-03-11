В "Тинькофф" рассказали, как происходит мошенничество в российской банковской сфере

Доля махинаций в случаях, когда клиент осуществляет перевод мошенникам самостоятельно или предоставляет им платёжные данные по своей воле, составила около 70% в 2019 году, при этом за последние два года эта доля выросла в два раза, но средняя сумма мошеннических схем в 2019 году снизилась на 13% и составила 9 300 рублей. Это связано с тем, что банки внедряют новые технологии, а финансовая грамотность клиентов растёт. Такие данные приводит компания "Тинькофф", которая провела масштабное исследование мошенничества в российской банковской сфере.

В 41% случаев пострадавшие сами переводят деньги злоумышленникам. В 29% случаев клиенты предоставляют преступникам данные карты и коды из СМС добровольно. И в этом случае они теряют деньги больше всего — в среднем около 27 700 рублей.

В категорию тех, кто больше всего попадается в руки мошенников, вошли люди до 33 лет и старше 68 лет. При этом мужчины становятся жертвами чаще, но у женщин выше сумма, которую они переводят мошенникам. Клиенты, состоящие в браке, попадаются на их уловки реже неженатых, а клиенты с учёными степенями становятся жертвами преступников в полтора раза чаще, чем клиенты с высшим, начальным или средним образованием.

В зависимости от возраста жертвы у мошенников работают разные схемы: молодые люди чаще, чем зрелые, переводят деньги мошенникам добровольно. Например, за покупку несуществующего товара в Интернете или под предлогом "выгодной" инвестиции. Взрослые же легче доверяют злоумышленникам данные своих карт и СМС-коды.

Интересно, что в почти половине случаев мошенники представляются службой безопасности сторонних банков, то есть не того банка, операции по карте которого они планируют совершить. Только в четверти случаев мошенники прикрываются тем банком, по счёту которого хотят дальше получить информацию. Чаще всего мошенники звонят своим жертвам по телефону — в 83% случаев, в этом случае выше и средняя сумма потери — она составляет 34 000 рублей. В 17% случаев мошенники находят своих жертв в мессенджерах, завлекают через объявления, по электронной почте и так далее, здесь средний чек для мошенничества более чем в два раза ниже — 16 000 рублей.

В схемах, связанных с добровольным переводом средств, сценарий несколько другой. В 32% случаев клиенты российских банков и мошенники находят друг друга при покупке или продаже товаров в Интернете. Средний чек потерь, по данным исследования, составляет 5500 рублей.

В 31% случаев на уловки мошенников попадаются в результате поиска в Интернете. Например, заманчивым в этом случае бывает предложение лёгкого заработка в Сети. Таким образом жертвы теряют около 14 500 рублей. А по телефону сумма ущерба может составить 59 тысяч рублей.

Аналитики "Тинькофф" также описали самые распространённые схемы, с которыми потребители могут столкнуться сегодня. При добровольном переводе средств клиентом типичными схемами обмана являются покупки в Интернете, онлайн-покупки с подменой формы на оплату и взлом аккаунтов в соцсетях с просьбами помочь знакомому, который попал в беду. При разглашении банковских данных клиента могут обмануть с помощью лотереи или опроса, звонков от службы безопасности банка и продажи в Интернете.

Помимо распространённых способов кражи денежных средств, мошенники используют и нетипичные схемы. Из исследования видно, что стать жертвой можно на сайте знакомств. Девушка предлагает сходить в кино, отправляет ссылку на сайт-однодневку VIP-кинотеатра. Клиент покупает билеты, и на этом знакомство завершается.

Украсть деньги могут и с брокерского счёта. Клиенту поступает предложение заработать на инвестициях. Он связывается с лжеброкерами и переводит им деньги для игры на бирже. Сумма на "брокерском" счёте начинает быстро расти, но когда клиент хочет вывести средства, для этого с него требуют заплатить дополнительную комиссию. Он переводит деньги, и мошенники пропадают.