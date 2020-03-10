В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать в мае

Следующие длинные выходные ждут наших соотечественников во время майских праздников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роструда.

Как уточняется, в начале последнего месяца весны россияне будут работать лишь с 6-го по 8-е число.

— В связи с празднованием Дня труда 1 мая выходные будут длиться пять дней — с 1-го по 5-е число. Также будут продлены выходные в связи с празднованием 9 Мая: они продлятся с 9-го по 11-е число, — рассказали в ведомстве.

После майских праздников россиян ждут длинные выходные в июне, которые продлятся с 12-го по 14-е число. Это связано с тем, что День России в этом году выпадает на пятницу.